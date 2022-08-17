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Genel Tarım Sigortası Fonu’nun duyurusu

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Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Mayıs ve Haziran aylarına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.
Genel Tarım Sigortası Fonu’nun duyurusu

Brucella hastalığı zararı olan 18 üreticiye 14 adet Büyük Baş ve 353 adet Küçük Baş için

409,000.00-TL.

Ayrıca; Yıldırım çarpmasından dolayı 1 üreticiye 12 adet Küçük Baş hayvan için 10,620.- TL. tazminat ödenmiştir.

   Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırmış olup hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir. 

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