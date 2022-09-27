Giderek artıyor… Kötü yaşam tarzına devam etmek kanseri tetikliyor

Uzmanlar günümüzde fast food ve alkolü çok tüketip güneşe fazla maruz kalmanın günde yaklaşık 400 önlenebilir kanser vakasına katkıda bulunduğu konusunda uyarıyor.

Kırmızı eti azaltmak, işlenmiş etten kaçınmak ve daha az alkol tüketmek, Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacak tavsiyeleri arasında yer alıyor.

Daily Mail’in haberine göre, 2019-2020’de yaklaşık 387.820 kişiye kanser teşhisi kondu, Covid-19 pandemisinin sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmasına rağmen iki yılda 20.000’den fazla artış görüldü.

Kurum, bu vakaların yaklaşık onda dördünün daha sağlıklı beslenme, sigara içmeme ve daha fazla egzersiz yapma gibi daha iyi yaşam tarzı seçimleriyle önlenebileceğini söyledi.

BİRİNCİ SIRADA MEME KANSERİ GELİYOR

Meme kanseri 56.987 yeni tanı ile en sık görülen tip olurken onu 55.068 ile prostat kanseri yakından takip etti.

Akciğer kanseri, 2019-2020’de 34.171 kişinin ölümüne sebep olarak en ölümcül kanser türü oldu. Ayrıca 48.754 yeni vaka ile sıralamada en sık görülen üçüncü kanser türüydü.

Güneşe aşırı maruz kalmanın neden olabileceği ölümcül cilt kanseri vakaları da, iki yıllık dönemde 16.183’ten 17.845’e yükseldi.

Bu arada, yaşam tarzı faktörlerine giderek daha fazla bağlı olan bağırsak kanserinde 44.706 vaka ve 17.484 ölüm vardı.

2017 YILINDAN BERİ VAKALARDA DÜZENLİ ARTIŞ VAR

Fazla kilolu veya obez olmak, meme, rahim, bağırsak, karaciğer, böbrek ve pankreas dahil olmak üzere 13 kanser türü için daha yüksek risk ile bağlantılı.

Sigaranın da akciğer kanseri vakalarının yüzde 70’inden, yani her yıl yeni kanser vakalarının yaklaşık beşte birinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Veriler, önlenebilir vaka sayısının 2017-2018’den bu yana 8.000 kez arttığını gösteriyor.

Bilim insanlarına kanseri önleme yollarını araştırmaları için fon sağlayan WCRF’den Dr. Vanessa Gordon-Dseagu, artan yaşlanan nüfus sebebiyle kanser hastalıklarının önümüzdeki birkaç on yılda artmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak Gordon-Dseagu, alkolden kaçınarak, haftada üç porsiyondan fazla kırmızı et yemeyerek ve işlenmiş etten kaçınarak birçok kanser türüne yakalanma şansının azaltılabileceğini öne sürüyor.