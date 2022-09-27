  • BIST 3.265,64
  • Altın 968.626
  • Dolar 18.4886
  • Euro 17.7228
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Giderek artıyor… Kötü yaşam tarzına devam etmek kanseri tetikliyor

» »
Uzmanlar günümüzde fast food ve alkolü çok tüketip güneşe fazla maruz kalmanın günde yaklaşık 400 önlenebilir kanser vakasına katkıda bulunduğu konusunda uyarıyor.
Giderek artıyor… Kötü yaşam tarzına devam etmek kanseri tetikliyor

Kırmızı eti azaltmak, işlenmiş etten kaçınmak ve daha az alkol tüketmek, Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacak tavsiyeleri arasında yer alıyor.

Daily Mail’in haberine göre, 2019-2020’de yaklaşık 387.820 kişiye kanser teşhisi kondu, Covid-19 pandemisinin sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmasına rağmen iki yılda 20.000’den fazla artış görüldü.

Kurum, bu vakaların yaklaşık onda dördünün daha sağlıklı beslenme, sigara içmeme ve daha fazla egzersiz yapma gibi daha iyi yaşam tarzı seçimleriyle önlenebileceğini söyledi.

BİRİNCİ SIRADA MEME KANSERİ GELİYOR

Meme kanseri 56.987 yeni tanı ile en sık görülen tip olurken onu 55.068 ile prostat kanseri yakından takip etti.

Akciğer kanseri, 2019-2020’de 34.171 kişinin ölümüne sebep olarak en ölümcül kanser türü oldu. Ayrıca 48.754 yeni vaka ile sıralamada en sık görülen üçüncü kanser türüydü.

Güneşe aşırı maruz kalmanın neden olabileceği ölümcül cilt kanseri vakaları da, iki yıllık dönemde 16.183’ten 17.845’e yükseldi.

Bu arada, yaşam tarzı faktörlerine giderek daha fazla bağlı olan bağırsak kanserinde 44.706 vaka ve 17.484 ölüm vardı.

shutterstock_177757313-660x440.jpg

2017 YILINDAN BERİ VAKALARDA DÜZENLİ ARTIŞ VAR

Fazla kilolu veya obez olmak, meme, rahim, bağırsak, karaciğer, böbrek ve pankreas dahil olmak üzere 13 kanser türü için daha yüksek risk ile bağlantılı.

Sigaranın da akciğer kanseri vakalarının yüzde 70’inden, yani her yıl yeni kanser vakalarının yaklaşık beşte birinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Veriler, önlenebilir vaka sayısının 2017-2018’den bu yana 8.000 kez arttığını gösteriyor.

Bilim insanlarına kanseri önleme yollarını araştırmaları için fon sağlayan WCRF’den Dr. Vanessa Gordon-Dseagu, artan yaşlanan nüfus sebebiyle kanser hastalıklarının önümüzdeki birkaç on yılda artmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak Gordon-Dseagu, alkolden kaçınarak, haftada üç porsiyondan fazla kırmızı et yemeyerek ve işlenmiş etten kaçınarak birçok kanser türüne yakalanma şansının azaltılabileceğini öne sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara Covid-19 uyarısı: Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 21:17
  • “Unutulan Genetik Miras Talasemi” Çalıştayı Yapılacak26 Eylül 2022 Pazartesi 14:22
  • Uykusuzlukla başa çıkmanın 7 yolu26 Eylül 2022 Pazartesi 12:05
  • Alzheimer’ın ilk sekiz sinyali26 Eylül 2022 Pazartesi 10:29
  • Her Sabah Kahve İçenler Dikkat!!!26 Eylül 2022 Pazartesi 09:38
  • Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir25 Eylül 2022 Pazar 19:53
  • Dizdarlı uyardı: "Bu kışa dikkat!"25 Eylül 2022 Pazar 17:00
  • Uzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı25 Eylül 2022 Pazar 14:35
  • Alzheimer’ın ilk sekiz sinyali24 Eylül 2022 Cumartesi 21:59
  • Bilimsel araştırma: Her sekiz yetişkinden birinin tansiyonu geceleri yükseliyor24 Eylül 2022 Cumartesi 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti