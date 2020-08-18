Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Girne Belediyesi’ne ait Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek farkındalık yarattı.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Girne Belediyesi’ne ait Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek farkındalık yarattı.

Girne Belediyesi’nden yapılı yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram ve beraberindeki heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile birlikte Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Köpeklere mama yardımı yapan Çocuk Meclisi, vatandaşlardan “Satın Alma Sahiplen” fikrini benimsemelerini istedi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de açıklamasında, barınağın, Girne’de bulunan sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yaptığını fakat vatandaşların da buna katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Özellikle köpek sahibi olmak isteyen vatandaşların burada bulunan köpeklerden sahiplenmelerini ve imkanı olan vatandaşların mama yardımda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram yaptığı konuşmada, “Her yıl ağustos ayında, dünyanın bazı ülkelerinde evsiz hayvanlara dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapılıyor. Tüm vatandaşları barınağa yardımda bulunmaya çağırıyorum” dedi.

Bayram burada bulunan hayvanların ilgiye muhtaç olduklarını söyleyerek, köpek sahibi olmak isteyen vatandaşların satın almamasını ve burada bulunan köpeklerden tercih yaparak hem köpek sahibi olabileceklerini hem de köpekleri mutlu edebileceklerini de sözlerine ekledi.