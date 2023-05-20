Girne Belediyesi Doğa Parkı’nın ilk etkinliği “UniCamp” gerçekleştirildi

Girne Belediyesi Doğa Parkı ilk etkinliğini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda “UniCamp” adı altında üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Doğa Parkı’nda gerçekleşen tek günlük eğitim ve eğlence etkinliği, 13.00-20.00 saatleri arasında yapıldı.

Girne bölgesi üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak yapılan etkinliğe, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri katıldı.

“UniCamp” etkinliğinin sağlık hizmetlerini ise Kolan British Hospital üstlendi.

Etkinlikte öğrenciler; doğada ilk yardım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı, yoga ve nefes çalışmaları, takım halinde oyun aktiviteleri, kil çalışması, sanat etkinliği, kek süsleme, drone eğitimi gibi eğitim ve aktivitelerine dahil oldu.

Gerçekleşen takım yarışlarının sonunda “En”ler başlığı altında ödül alan öğrenciler, ödül ve sertifika takdiminin ardından DJ etkinliği ile günü sonlandırdı.

Girne bölgesi üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak yapılan etkinliğe, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri katıldı.