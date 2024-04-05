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Girne Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

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Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, uçkun sinek ilaçlamasına hız verdi. 'Dünya Sağlık Örgütü' (WHO) tarafından kabul gören ekolojik ilaçlama uygulamaları için tüm kent genelinin tarandığı bildirildi.
Girne Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık şubesi ilaçlama ekiplerinin son günlerde hızla yükselen sıcaklıklar nedeniyle görülen uçkun sineklerdeki artışın önüne geçilmesi amacıyla, rutin temposunu arttırdığı kaydedildi.

Girne Belediyesi Müdür Muavini Naile Soyel konu hakkında yaptığı açıklamasında, bayram öncesi dönem dikkate alınarak, halkın toplu sosyal buluşmalar veya kullanımlarında olan meydanlar, bölgeler ve parklar dahil olmak üzere de uçkun tuzakları ve kemirgen ile haşere önlemlerinin alındığına dikkat çekti.

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