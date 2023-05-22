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Girne Bölgesinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne Bölgesinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

16 – 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne’de bölgesinde meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-32) tespit edilerek tutuklanmıştır.

 

            Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında; 29 Nisan - 09 Mayıs 2023 tarihleri arasında Girne’de, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 10.000 Stg ve 1300 TL nakit parayı çaldığı, ayrıca yine park halinde bulunan 2 aracın kaportasını tasarrufundaki sivri uçlu cisimle çizerek, başka 2 aracın camlarını ise taş ile kırarak kasten hasara uğrattığı da  tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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