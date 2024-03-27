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Girne ve Lefkoşa'da Hırsızlık Olayları: İki Şüpheli Tutuklandı

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Girne'de yanlışlıkla yatırılan banka hesabı parayı çalan İ.H.C. ve Lefkoşa'da kumarhane içinde cep telefonu hırsızlığı yapan Y.B. tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor
Girne ve Lefkoşa'da Hırsızlık Olayları: İki Şüpheli Tutuklandı

26 Mart 2024 tarihinde Girne ve Lefkoşa'da gerçekleşen hırsızlık olaylarında iki şüpheli tutuklandı.

Girne'deki olayda, İ.H.C. (E-39) isimli şüpheli, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 42.000 Sterlin'i, kendisine ait olmadığını bile bile hesabından çekip kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle hırsızlık yapmakla suçlanıyor. Olayın polise bildirilmesi üzerine, İ.H.C. isimli şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmekte ve olayın tüm detayları titizlikle incelenmektedir.

Lefkoşa'daki olayda ise, Y.B. (E-49) isimli şahıs, bir kumarhane içerisinde, bir müşteri tarafından oyun makinesi üzerinde bırakılan cep telefonunu alarak çalmakla suçlanıyor. Kumarhane içindeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenerek ve tanık ifadeleri alınarak yapılan çalışmalar sonucunda, Y.B. isimli şahıs tespit edilerek tutuklandı. Ancak, olayın nedenleri ve şüphelinin motivasyonu hala netlik kazanmamıştır ve soruşturma devam etmektedir.

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