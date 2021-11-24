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Girne'de 21 yaşında ani ölüm

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Girne'de 21 yaşında ani ölüm
Girne'de 21 yaşında ani ölüm

24.11.2021 tarihli Basın Bülteninde, Ani ve Gayri Tabii Ölüm Başlığı altında yayınlanan olay şehven yazılmıştır. Olayın doğrusu aşağıdaki gibidir.

23.11.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin Godswıll Onyeka NNAMDI (E-21), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamın yitirmiştir.  Müteveffanın cesedi üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır.

Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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