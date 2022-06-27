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Girne'de 4 saatlik elektrik kesintisi

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Girne'nin Karaoğlanoğlu bölgesinde bugün 4 saat boyunca elektrik kesintisi yapılacak.
Girne'de 4 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş Sokak‘a elektrik verilemeyecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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