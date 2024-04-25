  • BIST 9812.78
  • Altın 2427.694
  • Dolar 32.5699
  • Euro 35.0032
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGüzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldı!

Girne'de Alkollü Sürücüden Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

» »
Alkollü Motosiklet Sürücüsü Virajda Kaza Yaptı: Girne'de Trafik Olayı
Girne'de Alkollü Sürücüden Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Girne'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

25 Nisan 2024 tarihinde saat 03:30 sıralarında Girne'nin Semih Sancar Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazası, alkollü sürücülerin tehlikeli etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Rıdvan SALTALI (E-24) isimli sürücü, 170 mlgr alkollü içki etkisi altında, HF 969 plakalı motosikletiyle batı istikametine doğru seyrederken sağa meyilli bir viraja geldi. Ancak dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve kaldırım taşlarına çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, hemen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve müşahede altına alındı. Alkolün etkisiyle gerçekleşen bu kaza, trafik kurallarına uyulmadığında ne kadar büyük riskler oluşturabileceğini bir kez daha gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güvercinlik'te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi25 Nisan 2024 Perşembe 12:47
  • Özersay Polis'e 100 Kişilik Liste Verdi! İçinde Müsteşar, Kaymakam ve müdürler var!25 Nisan 2024 Perşembe 12:19
  • Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu, Türkan Şoray ve Ediz Hun’un da katılacağı anma programı düzenliyor25 Nisan 2024 Perşembe 11:27
  • İSİAS Davası... Yüz kişilik heyet Adıyaman'a yola çıktı25 Nisan 2024 Perşembe 10:00
  • 7 saatlik elektrik kesintisi olacak25 Nisan 2024 Perşembe 10:00
  • TÜK: Hiçbir üretici mağdur olmayacak24 Nisan 2024 Çarşamba 17:14
  • 7 saatlik elektrik kesintisi olacak24 Nisan 2024 Çarşamba 17:13
  • Mayalar nasıl yok oldu?24 Nisan 2024 Çarşamba 16:50
  • Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükselecek24 Nisan 2024 Çarşamba 16:45
  • 511 Sürücü daha rapor edildi!24 Nisan 2024 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti