Girne'de Alkollü Sürücüden Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Girne'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

25 Nisan 2024 tarihinde saat 03:30 sıralarında Girne'nin Semih Sancar Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazası, alkollü sürücülerin tehlikeli etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Rıdvan SALTALI (E-24) isimli sürücü, 170 mlgr alkollü içki etkisi altında, HF 969 plakalı motosikletiyle batı istikametine doğru seyrederken sağa meyilli bir viraja geldi. Ancak dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve kaldırım taşlarına çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, hemen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve müşahede altına alındı. Alkolün etkisiyle gerçekleşen bu kaza, trafik kurallarına uyulmadığında ne kadar büyük riskler oluşturabileceğini bir kez daha gösterdi.