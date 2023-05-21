Girne'de Araç Yangını

20.05.2023 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Girne’de Begonvil Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Reşat ÖZBERKMAN kullanımında GU 549 plakalı jeep araçta muhtemelen enjektör kısmında bulunan mazot kaçağının, elektrik aksamlarında kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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