  • BIST 9140.7
  • Altın 2248.298
  • Dolar 32.1322
  • Euro 34.8554
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Girne'de elektrik kesintisi

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.
Girne'de elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Beylerbeyi'nde elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK açıklamasında kesintiden, Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarının etkileneceği kaydedildi.

4 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 09.30 ile 13..30 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesine bağlı su pompaları, Beylerbeyi’nin dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve  Ozanköy’de mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek. Açıklamada şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtiraf etti: Uyuşturucuyu 14 bin TL'ye siyahi bir şahıstan aldım21 Mart 2024 Perşembe 15:59
  • Ercan'da metal öğütücü ile yakalandılar... İşte mahkemeden detaylar...21 Mart 2024 Perşembe 15:49
  • Bardan ses sistemi çaldı... Cezaevi'ne gönderildi...21 Mart 2024 Perşembe 15:39
  • KKTC'ye uyuşturucu ile geçti... "Bin Euro'ya aldım"21 Mart 2024 Perşembe 15:24
  • Şampiyon Meleklerin adı İskenderun’daki ilkokul ve ortaokula verildi21 Mart 2024 Perşembe 15:10
  • Otobüs yangını ile ilgili Polisten açıklama!21 Mart 2024 Perşembe 14:48
  • Beylerbeyi elektriksiz kalacak...21 Mart 2024 Perşembe 14:38
  • Beylerbeyi elektriksiz kalacak...21 Mart 2024 Perşembe 14:21
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı21 Mart 2024 Perşembe 13:44
  • Alkollü Araç Kullanımıyla İlgili Üç Trafik Kazası: Yaralananlar ve Tutuklamalar21 Mart 2024 Perşembe 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti