Girne'de elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Beylerbeyi'nde elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK açıklamasında kesintiden, Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarının etkileneceği kaydedildi.
4 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 09.30 ile 13..30 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesine bağlı su pompaları, Beylerbeyi’nin dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy’de mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek. Açıklamada şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.
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