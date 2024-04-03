Girne'de Hava Tüfeği ve Patlayıcı Madde Bulundu: Şüpheli Tutuklandı

Girne'de Patlayıcı Madde ve Hava Tüfeği İle İlgili Operasyon

02 Nisan 2024 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren bir otele ait marinada, demirli olarak bulunan tekne üzerinde gerçekleştirilen arama operasyonunda, H.Ş.(E-56) isimli şahsın kullanımında olan teknede önemli bulgular ortaya çıktı. Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan detaylı arama neticesinde, 1 adet hava tüfeği ve bu tüfeğe ait 522 adet saçma ele geçirildi ve emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, soruşturma süreci devam etmektedir. Bu olay, bölgede güvenlik güçlerinin etkin çalışmalarıyla illegal faaliyetlere karşı verilen mücadelenin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Otel marinada yapılan operasyon, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına önemli bir adım olarak kaydedilmiştir.