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Girne'de Hırsızlık!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Hırsızlık!

01 Nisan – 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne bölgesinde meydana gelen Ev, Dükkan Açma ve Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen A.W.K.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır.

            Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında;

  • Temmuz 2022 ayı içerisinde bir ikametgahtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar,
  • Nisan 2023 ayı içerisinde bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları,
  • 10-11 Mayıs tarihleri arasında bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ile klaviyeli kılıfı, 2 adet uydu alıcı cihazı, 2 adet cep telefonu, ve muhtelif market ürünleri,
  • 13 Nisan 2023 tarihinde bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı,
  • 10 Mayıs 2023 tarihinde bir ikametgahtan araç kontak anahtarı çalıp, söz konusu kontak anahtarı ile ikametgahın bahçesinde park halinde bulunan aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldığı ve
  • 14 Mayıs 2023 tarihinde bir dükkandan muhtelif elektronik cihazları (cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlar) çaldığı tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında meseleler ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.M. (E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

 

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