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Girne'de operasyon

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Girne'de operasyon

20.01.2022 tarihinde saat 19:00 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne giden A.A.I.(E-24)’nın, şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında                   hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve A.A.I. tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen                            C.S.A.(E-33)’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. C.S.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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