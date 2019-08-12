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Girne'de polis ve zabıta o apartmana müdahale etti, 7 kaçak yakalandı!

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Girne'de polis ve zabıta o apartmana müdahale etti, 7 kaçak yakalandı!
Girne'de polis ve zabıta o apartmana müdahale etti, 7 kaçak yakalandı!

Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi, 11 Ağustos 2019 tarihinde Burcan Apartmanı’nın damında yaşayan kişilerle ilgili gelen ihbarı değerlendirdi ve yerinde inceleme yaptı. Apartmanda kaçak yaşayanların tespit edilmesinin ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunuldu.

Zabıta ekiplerinin de bu sabah 00:30’da katıldığı polis denetiminde, apartmanda kaçak olarak yaşayan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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