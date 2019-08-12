Girne'de tapu çalışanları teminatla serbest

Girne Tapu Dairesi’nde sahtelenmiş evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D., V.V. isimli çalışanlar, bugün çıkarıldıkları mahkemece teminatla serbest bırakıldı... Zanlılardan Ö.A mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.Kaynak: Tapu çalışanları temi
Girne Tapu Dairesi’nde sahtelenmiş evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D., V.V. isimli çalışanlar, bugün çıkarıldıkları mahkemece teminatla serbest bırakıldı...
Zanlılardan Ö.A mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.
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