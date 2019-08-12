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Girne'de tapu çalışanları teminatla serbest

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Girne Tapu Dairesi’nde sahtelenmiş evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D., V.V. isimli çalışanlar, bugün çıkarıldıkları mahkemece teminatla serbest bırakıldı... Zanlılardan Ö.A mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.Kaynak: Tapu çalışanları temi
Girne'de tapu çalışanları teminatla serbest

Girne Tapu Dairesi’nde sahtelenmiş evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D., V.V. isimli çalışanlar, bugün çıkarıldıkları mahkemece teminatla serbest bırakıldı...

Zanlılardan Ö.A mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

 

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