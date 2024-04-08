  • BIST 9732.34
  • Altın 2405.066
  • Dolar 32.1113
  • Euro 34.97
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGazze'de savaşın sayılarla altıncı ayı: 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu: 2 kişi tutuklandı

» »
Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı, 11 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edildi.
Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu: 2 kişi tutuklandı

Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı, 11 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.A.S.’nin (E-22) kullanımındaki ve S.A.M.S.’nin (E-23) yolcu olarak bulunduğu araçta, üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 11 gram ağırlığında hintkenevi türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

girne-uyusturucu-emareler.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KTTO Heyeti, Girne Belediye Başkanı Şenkul ile İşbirliği İmkanlarını Görüştü03 Nisan 2024 Çarşamba 13:56
  • Girne’de elektrik kesintisi olacak... İşte o bölgeler03 Nisan 2024 Çarşamba 11:19
  • Murat Şenkul: Kaldırımlarda düzenlemeye gidiyoruz30 Mart 2024 Cumartesi 11:39
  • Girne Turizm Limanı'nda Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşımaya Teşebbüs: Bir Kişi Tutuklandı29 Mart 2024 Cuma 14:46
  • Arıklı: Alkollü sürücülerin araçlarına artık el konulacak25 Mart 2024 Pazartesi 11:02
  • "Girne Belediyesi'nin Öncülüğünde 'Dönüşen Girne Çevre Projesi' Tamamlandı23 Mart 2024 Cumartesi 10:43
  • Talat: Geçitköy halkına verilen sözler tutulmuyor22 Mart 2024 Cuma 18:59
  • ‘Dönüşen Girne Çevre Projesi’ tamamlandı22 Mart 2024 Cuma 18:45
  • Girne Belediyesi Altıncı Öykü Yarışması Sonuçlandı22 Mart 2024 Cuma 14:38
  • Girne Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu: İki Şahıs Tutuklandı22 Mart 2024 Cuma 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti