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Girne’ye bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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Girne’ye bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Girne’ye bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 9.00-12.00 saatleri arasındaki 3 saatlik elektrik kesintisinde İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Kozanköy ve Alemdağ bölgeleri etkilenecek.

Girne Trafo Merkezi, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, aşağıdaki bölgeler etkilenecek:

“Çatalköy Futbol Sahası bölgesi, Şah Market ve civarı, Çatalköy Lemar Market ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve civarı, Anı Resturant bölgesi, Serenli Hotel ve civarı, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve civarı, Çatalköy’ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy’ün Batısı, Supreme Supermarket bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy’ün Doğusu, Ozanköy’ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy’ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi, Girne Kızılay Apt. bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve civarı, Rum Mezarlığı civarı, Girne Tekvando Federasyonu bölgeleri.”

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