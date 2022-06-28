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Gizemli hepatit vakaları: "Evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimali" araştırılıyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen hepatit vakalarıyla ilgili yürütülen çalışmada "hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalinin" araştırıldığını açıkladı.
Gizemli hepatit vakaları: "Evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimali" araştırılıyor

CDC'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, eyaletlerin sağlık departmanlarıyla 5 çocuğun hayatını kaybettiği hepatit vakaları üzerine ortak bir çalışma yürüttüklerini, hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini" araştırdıklarını belirtti.

Butler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların yüzde 94'ünün hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 14'ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi.

CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.


Merkez, 21 Nisan'da da doktorları Alabama'da 9 çocukta görülen sıra dışı hepatit vakaları kümesi konusunda uyarmıştı.

 

GLOBAL BİR SALGIN OLABİLİR



CDC'nin uyarısı, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan açıklanamayan hepatit vakalarıyla hastanelere gelen düzinelerce çocukla ilgili raporların ardından geldi.

Hastalığa yakalanan çocukların çoğunda, yorgunluk, iştahsızlık, kusma, ishal, karın ağrısı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı ile ciltlerinde ve gözlerinde sararma gibi belirtiler görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Hepatit Programı'nda çalışan Dr. Philippa Easterbrook, 1 Mayıs itibarıyla 20 ülkede salgınla bağlantılı 228 olası vaka olduğunu ve 50'den fazla vakanın araştırıldığını kaydetmişti.

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