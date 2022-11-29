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GMB'ye bir solcu aday daha... TDP "MAĞUSA'YA YENİ 'UMUT'" diye duyurdu...

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GMB'ye bir solcu aday daha... TDP "MAĞUSA'YA YENİ 'UMUT'" diye duyurdu...
GMB'ye bir solcu aday daha... TDP "MAĞUSA'YA YENİ 'UMUT'" diye duyurdu...

İşte açıklama;

MAĞUSA'YA YENİ 'UMUT'

TDP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Umut Kadı ile belediye meclis üyesi adayları, kalabalık bir ekiple adaylık başvurusunda bulundu.

TDP, 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Gazimağusa'da adaylık başvurularını yaptı.

Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Umut Kadı ile 18 belediye meclis üyesi adayı, bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Adaylar, TDP-TKP bütünleşmesiyle başlayan solda işbirlıği kapsamında önemli bir atım atılmasının ardından kalabalik bir ekiple İlçe Seçim Kurulu'na dilekçelerini verdi.

TDP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Umut Kadı, Mağusa halkına şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yeniden bir umut olmak için aday olduğunu belirtti.

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