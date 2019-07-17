Göğüs ağrısının 5 önemli nedeni!

Göğüs ağrısı denildiğinde genellikle herkesin aklına ilk olarak kalp krizi geliyor ancak toplumdaki yaygın inanışın aksine, göğüs ağrılarının önemli bir kısmı kalpten kaynaklanmıyor.

Göğüs ağrısının kalp hastalığının yanı sıra ciddi akciğer hastalıklarının da ilk habercisi olabileceği uyarısında bulunan Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, “Bu nedenle eğer belirgin başka bir sebebi yoksa ve ağrı, şiddeti azalmadan bir haftadan uzun sürmüşse, en yakın zamanda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak yaşamsal öneme sahip” diyor.



Peki hangi etkenler göğsümüzde ağrı gelişmesine yol açıyor? Dr. Dikensoy,göğüs ağrısının altında yatan 5 önemli nedeni şöyle aktarıyor:

Kalp damar hastalıkları: Kalp damar hastalarının kışın soğuk havalarda, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uzun süre dışarda kalmaları ve efor sarf etmeleri tehlikeli olabiliyor. Örneğin soğuk ve kirli hava nedeniyle koroner arterlerde (kalbe kan taşıyan ana damarlarda) spazm gelişebiliyor. Spazm bu hastalarda göğüs ağrısı, efor sırasında göğüs ön duvarında baskı şeklinde ortaya çıkıyor ve nefes kesen bir özellik sergiliyor. Ağrı hasta dinlendiği zaman kısa süre içinde geçiyor. Ağrı eğer geçmiyor ve 30 dakika veya daha uzun sürüyorsa, kollara, çeneye veya sırta yayılım gösteriyorsa bu tablonun kalp krizinin habercisi olabilir. Bu durumda hastaların hareket etmekten kaçınarak ve zaman kaybetmeden yardım isteyerek en yakın hastaneye başvurmaları çok önemli.



Kas iskelet sistemi zedelenmeleri

Akciğer hastalıkları sonucu oluşan göğüs ağrılarının en sık görülme nedeninin, üst solunum yolları veya akciğer enfeksiyonları sonucu gelişen ve uzun süren öksürüklerin ardından oluşan myalji, bir başka deyişle kas ağrısı olduğunu söylüyor. Özellikle uzun süreli ve şiddetli öksürüklere bağlı olarak kas iskelet sisteminin hasar görmesi sonucu batıcı özelliğe sahip ve hareket etmekle artan göğüs ağrıları olabiliyor. Hatta bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir veya birden çok kaburgada kırık gelişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı karakterli göğüs ağrılarının oluşmasına yol açabiliyor. Bunun dışında ters bir hareket yapmak ve ağır kaldırmak gibi sebeplerle de kas ağrıları oluşabiliyor.