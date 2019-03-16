Gökhan Naim cinayetinde yakalanan zanlı, diğer zanlıların güney Kıbrıs'a kaçtığını söyledi

İş adamı Gökhan Naim cinayetinin zanlısı olarak aranan üç şahıstan biri olan Pakistan uyruklu Bilal Ahmad, polisin gerçekleştirdiği başarılı operasyonuyla tutuklandı

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in geçtiğimiz çarşamba akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayını çok yönlü olarak ve titizlikle sürdüren polis, dün akşam, her yerde aranan 3 cinayet zanlısından Bilal Ahmad’ı kıskıvrak yakaladı.

Mağusa’nın Maraş bölgesinde bulunan bir evde tespit edilen zanlı, polisin gerçekleştirdiği operasyonla tutuklandı.

Sorgusunda cinayet günü gözcülük yaptığını belirten zanlı Bilal Ahmad, diğer zanlılardan abisi Tanveer Ahmed ile ön adı Azamet olarak bilinen şahsın paralarla birlikte Güney Kıbrıs’a kaçtığını söylediği öğrenildi.

Katillerden biri yaralı

Bu arada, olay yerindeki kan izleri, kırık saplı keser gibi bazı emarelere dayanarak zanlılardan birinin yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak aranan şahıslardan Bilal Ahmad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şehadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci huzurda bulunan zanlı Bilal Ahmad’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Mağusa’da gerçekleştirilen operasyon ile yakalandığını ve gönüllü ifade vererek söz konusu suçu aranmakta olan zanlılar Tanveer Ahmad, Azmad Ali Virk, ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan 2 şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olay nasıl olmuştu?

Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi 52 yaşındaki Gökhan Naim, Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde 13 Mart 2019 tarihinde, evinin önünde aracından elinde para dolu çantayla indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaşanan olayda 4 kurşunla vurularak ağır yaralanan Naim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı soygunu gerçekleştiren saldırganlar, Gökhan Naim’in tasarrufundaki 112 bin sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olan parayı çalmıştı.

Silahlı saldırıda kullanıldığına inanılan 9 milimetre çapındaki tabanca cinayet mahallinin 100 metre yakınında tespit edilmişti. Zanlıların olay yerinden kaçtıkları beyaz renkli araç ve kiralık araç farklı bölgelerde belirlenmişti.