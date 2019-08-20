Gökhan Naim’i öldürdüğünü itiraf etti

Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim’i öldüren silahtan çıkan kurşunun sahibi Rum tarafınca KKTC’ye iade edilen Azmad Ali Virk polise verdiği ifadede kurşunu sıkanın kendisi olduğunu itiraf etti.

Cinayetin işlendiği tabanca üzerinde yapılan incelemede, Virk’in parmak izi bulundu. Polis yürüttüğü soruşturmada katilin Virk olduğu sonucuna ulaştı.

Polis, zanlıların parayı Ercan Havalimanı yakınında bekleyen Zayid Masood’a verip, Rum tarafına kaçtıklarını anlattı. Polis, zanlı Azmad Ali Virk’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan şahıs olduğunu ve olayın ardından kaçmış olduğu Güney Kıbrıs’ta yakalanıp ülkemize iade edildiğini söyledi. Polis iade işleminin gerçekleştiği 9 Ağustos tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade verip, maktulü vurduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının parmak izi ile emare olan tabancadan alınan parmak izinin uyuştuğunu söyledi. Polis, zanlının işlediği suçun müebbet hapis öngördüğüne ve zanlının yeniden kaçma ihtimali olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve suçun müebbet hapis öngördüğünü belirterek, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)