  • BIST 96.032
  • Altın 277,682
  • Dolar 5,7350
  • Euro 6,3644
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Gökhan Naim’i öldürdüğünü itiraf etti

» »
Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim’i öldüren silahtan çıkan kurşunun sahibi Rum tarafınca KKTC’ye iade edilen Azmad Ali Virk polise verdiği ifadede kurşunu sıkanın kendisi olduğunu itiraf etti.
Gökhan Naim’i öldürdüğünü itiraf etti

Cinayetin işlendiği tabanca üzerinde yapılan incelemede, Virk’in parmak izi bulundu. Polis yürüttüğü soruşturmada katilin Virk olduğu sonucuna ulaştı.

meha-001.png

Polis, zanlıların parayı Ercan Havalimanı yakınında bekleyen Zayid Masood’a verip, Rum tarafına kaçtıklarını anlattı. Polis, zanlı Azmad Ali Virk’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan şahıs olduğunu ve olayın ardından kaçmış olduğu Güney Kıbrıs’ta yakalanıp ülkemize iade edildiğini söyledi. Polis iade işleminin gerçekleştiği 9 Ağustos tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade verip, maktulü vurduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının parmak izi ile emare olan tabancadan alınan parmak izinin uyuştuğunu söyledi. Polis, zanlının işlediği suçun müebbet hapis öngördüğüne ve zanlının yeniden kaçma ihtimali olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve suçun müebbet hapis öngördüğünü belirterek, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Methamphetamine türü uyuşturucu bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı20 Ağustos 2019 Salı 15:07
  • Girne yolunda Son model araba cayır cayır yandı (VİDEO)20 Ağustos 2019 Salı 14:57
  • Gökhan Naim’i öldürdüğünü itiraf etti20 Ağustos 2019 Salı 14:53
  • Kayıp asker ölü bulundu20 Ağustos 2019 Salı 14:43
  • Baraka Kültür Merkezi’nden Devlet Tiyatroları önünde oyun ve şiir20 Ağustos 2019 Salı 14:41
  • Acil Kan aranıyor20 Ağustos 2019 Salı 13:25
  • Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi kapsamında SÜTEK ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı20 Ağustos 2019 Salı 13:16
  • Alevi Kültür Merkezi Türkiye’de 3 belediyeye kayyum atanmasını kınadı20 Ağustos 2019 Salı 13:00
  • Çavuşoğlu, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i kabul etti20 Ağustos 2019 Salı 12:58
  • “Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı kitap yayınlandı20 Ağustos 2019 Salı 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti