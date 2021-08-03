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Gönyeli'de elektrik kesintisi yapılacak

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Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölgeye bugün 3 saat boyunca elektrik verilemeyecek.
Gönyeli'de elektrik kesintisi yapılacak

Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölgeye bugün 3 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölgeye elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi. 

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