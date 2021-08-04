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Google akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştirecek

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Google, akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştireceğini duyurdu. Google Tensor adı verilen işlemci, bu sonbaharda, muhtemelen ekim ayında pazara sunulması planlanan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro telefonlarda kullanılacak.
Google akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştirecek

Google, akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştireceğini duyurdu. Google Tensor adı verilen işlemci, bu sonbaharda, muhtemelen ekim ayında pazara sunulması planlanan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro telefonlarda kullanılacak.

Google, Pixel markası ile ürettiği telefonlarda bugüne kadar Qualcomm'un işlemcilerini kullanıyordu.

Daha önce de Apple yeni bilgisayarlarında Intel'in işlemcileri yerine kendi işlemcilerini kullanacağını duyurmuştu.

Qualcomm ise yaptığı açıklamada, Google ile mevcut ve gelecekteki ürünler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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