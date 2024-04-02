  • BIST 9247.19
  • Altın 2332.096
  • Dolar 32.2128
  • Euro 34.6148
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABinlerce İsrailli Tel Aviv’de haykırdı: Netanyahu istifa

Google, gizli bilgileri kullandığı için 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek

» »
ABD merkezli çevrim içi veri toplama şirketi Google'ın, "anonim" modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul ettiği bildirildi.
Google, gizli bilgileri kullandığı için 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek

California Kuzey Bölge Mahkemesindeki belgelere göre Google, çevrim içi gezintilerde anonim seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firması ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Google, izinsiz verilerin kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti.

Google, milyonlarca kullanıcının internette gezinme geçmişine ilişkin verileri silecek.

"Bu anlaşma, hakim teknoloji şirketlerin, kullanıcı verilerini nasıl toplayıp kullandıkları ve toplanan verileri nasıl silip düzelttikleri konusunda kullanıcılara yönelik beyanlarında dürüst olmalarını gerektiren tarihi bir adımdır." denilen belgede, "Bu anlaşma, dünyanın en büyük veri toplayıcısının gerçek hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlar, internetteki gizlilik hakkımızı iyileştirmeye ve korumaya yönelik önemli bir adıma işaret eder." ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 4 yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, biri 2020'de diğeri 2023'te olmak üzere tekelleşme politikası uyguladığı iddiasıyla Google'a iki ayrı "antitröst" davası açmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik unvanı verilecek29 Mart 2024 Cuma 10:35
  • ABD, fidyeci hackerları arıyor: Bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül verilecek28 Mart 2024 Perşembe 18:05
  • Florida'da 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklandı26 Mart 2024 Salı 18:01
  • ABD’de kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı26 Mart 2024 Salı 10:51
  • INTERPOL: Rusya'nın yürüttüğü soruşturmaya destek vermeye hazırız23 Mart 2024 Cumartesi 15:29
  • Uzayda ilk Michelin yıldızlı yemek deneyimi: Bedeli 16 milyon lira18 Mart 2024 Pazartesi 10:27
  • Otonom sürüş sistemleri testleri geçemedi13 Mart 2024 Çarşamba 11:11
  • Boeing'de güvenlik skandalını sızdıran çalışan John Barnett aracında ölü bulundu12 Mart 2024 Salı 22:48
  • ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti kızışıyor12 Mart 2024 Salı 10:16
  • Donald Trump ile görüşen Orban: Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek11 Mart 2024 Pazartesi 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti