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Görevden Alma ve Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı

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Görevden Alma ve Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı
Görevden Alma ve Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı

Resmî Gazetede, görevden alma ve atamalar yayınlandı. Bugünkü Resmî Gazetede yayınlanan ve yarın itibariyle geçerli olacak görevden alma ve atamalara göre, 4 Mayıs 2021’de Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü mevkiine atanmış olan Mustafa Çaluda görevinden alındı.
 

9 Kasım 2018’den bu yana Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü mevkiinde görev yapan Yasa Yeşilada bu görevinden alındı, yerine Narin Yalıner Ataöz atandı.

27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Başbakanlık Denetleme Kurulu Üye mevkiinde bulunan Mehmet Baturay görevden alınırken, Gözde Muhtaroğlu bu göreve atandı.

Öte yandan 18 Mart 2022 tarihinden bu yana Karayolları Dairesi Müdürlüğü yapan Ahmet Aydın görevinden alındı ve 18 Mart 2022’den beri Trafik Dairesi Müdürlüğü yapan Mustafa Yeşil bu görevden alınarak, Karayolları Dairesi Müdürlüğüne atandı.

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