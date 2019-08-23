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Görevden alma ve atamalar sürüyor

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Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Ceyhun ÜMİTER 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.
Görevden alma ve atamalar sürüyor

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Yusuf ÖNDEROL  23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan   Savaşay ULUDAĞ  23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü mevkiine Çiğdem ÇAĞA  23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü olarak görev yapan  Kuntay VURANA  23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine  Reşat DEĞİRMENCİ 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

Başbakanlık Dairesi Müdürü olarak görev yapan  Yeşim KUBİLAY 26.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Başbakanlık dairesi Müdürü mevkiine  Bora AKKUŞ 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sibel NAMİ 26.08.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi  mevkiine Mehmet SEBATLI 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

 

 

 

 

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