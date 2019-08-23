Görevden alma ve atamalar sürüyor

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Yusuf ÖNDEROL 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Savaşay ULUDAĞ 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü mevkiine Çiğdem ÇAĞA 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü olarak görev yapan Kuntay VURANA 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine Reşat DEĞİRMENCİ 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.
Başbakanlık Dairesi Müdürü olarak görev yapan Yeşim KUBİLAY 26.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.
Başbakanlık dairesi Müdürü mevkiine Bora AKKUŞ 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.
Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sibel NAMİ 26.08.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.
Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Mehmet SEBATLI 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.
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