  • BIST 1.179
  • Altın 487,532
  • Dolar 7,8783
  • Euro 9,2938
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Görme Alanınızda Sinekler Uçuşuyorsa…

» »
Açık havada gökyüzüne, beyaz zemine baktığınızda veya kitap okurken görme alanınızda sinek uçuşması gibi siyah noktalar mı görüyorsunuz? Birçok kişinin önemsemediği bu şikayetler,retinada yırtık veya üveit gibi ciddi göz hastalıklarının habercisi olabilir
Görme Alanınızda Sinekler Uçuşuyorsa…

Açık havada gökyüzüne, beyaz zemine baktığınızda veya kitap okurken görme alanınızda sinek uçuşması gibi siyah noktalar mı görüyorsunuz? Birçok kişinin önemsemediği bu şikayetler, retinada yırtık veya üveit gibi ciddi göz hastalıklarının habercisi olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, görme alanında uçuşmalar, örümcek ağı gibi siyah noktalar görme ve ışık çakması gibi belirtilerin işaret ettiği göz hastalıkları konusunda bilgi verdi.

Cildiniz gibi göz yapınız da yıpranabilir

Göz içindeki en büyük alan “vitreus” denilen saydam liflerden oluşan, jöle kıvamında bağ dokusu benzeri saydam bir madde ile doludur. İlerleyen yaşla birlikte ciltte görülen kırışıklıklar gibi vitreus dokusunda da değişimler olmaktadır. Bu yapı normalde ışığı geçirir yani şeffaftır. Buradaki değişimler sonucu vitreus jelinin normal yapısı bozulmakta ve örümcek ağı şeklinde ipliklenmeler olmaktadır. Göz içine ışık girince bu yapının gölgesi retina denen görmeyi sağlayan ağ tabaka düşer ve siyah noktalar ve ağ görmemize neden olur. Bu yapı göz hareketine eşlik ettiği için yüzer cisimler de hareket eder. Özellikle açık güneşli havalarda gökyüzüne ya da açık renkli zeminlere bakıldığında görme alanında sinek uçuşmaları, siyah gri noktalar, saç tüyleri veya örümcek ağı gibi görüntülere neden olur.

Retinanız yırtılmış olabilir

Göz içinde sinek uçuşmaları genellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkmakla birlikte, yüksek derece miyop alan kişilerde, göz ameliyatları ve travma sonrasında da görülebilir. Ayrıca tüm vücut sağlığını ilgilendiren diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar da, göz içi kanamalara yol açarak sinek uçuşmalarının görülmesine neden olabilmektedir. Bu şikayetler retinada yırtık ve üveit gibi önemli göz hastalıklarının da belirtisi olabileceği için ihmal edilmemelidir.

Hamilelikten önce göz kontrolünü ihmal etmeyin

Retinal yırtık ve deliklerine müdahale edilmediği takdirde, retina iç tabakası yapışık olduğu dış katlardan tamamen ayrılabilir. Retina dekolmanı olarak tanımlanan bu durum kısmi veya genel görme kayıplarına yol açabilmektedir. Hamilelikte görülen yüksek tansiyon ve doğum sırasındaki ıkınmalar da retina dekolmanı gelişme riskini artırmaktadır. Özellikle yüksek derecede miyop olan anne adaylarının gebelik öncesi göz kontrollerini yaptırması olası olumsuz durumların önüne geçebilmektedir.

Tedavide geç kalmayın

Gözde sinek uçuşma, ışık çakması ve kurum yağması gibi tanımlanan şikayetlerin nedeninin belirlenebilmesi için uzman doktor tarafından retinanın kontrol edilmesi önemlidir. Retinada oluşan yırtık veya deliklerin hemen tespit edilip lazerle kapatılması, olası görme kaybı ve göz içi cerrahilerin önüne geçilebilmektedir. Retina muayenesinde sorun olmayan ancak sinek uçuşması şikayeti olan hastaların düzenli göz muayenesi ve takiplerini aksatmaması önerilir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor.10 Ekim 2020 Cumartesi 20:33
  • Bağışıklığı güçlendirmenin yolları nelerdir? İşte bağışıklığı güçlendirmenin 4 püf noktası...10 Ekim 2020 Cumartesi 20:18
  • Koronavirüs vakalarıyla ilgili bilimsel araştırmanın sonucu şaşırttı! Her 100 pozitif vakanın 86'sı...10 Ekim 2020 Cumartesi 20:03
  • Bu gıda enfeksiyonla savaşıyor! İşte vitamin yönünden en zengin besinler...10 Ekim 2020 Cumartesi 19:43
  • Bu uyarılara dikkat! İşte kalp krizinin 6 kritik sinyali10 Ekim 2020 Cumartesi 19:28
  • Covid-19’un korkutan etkisi: ‘Beyin sisi’ ve ‘kafam sersem sepet’ hali…10 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
  • Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti10 Ekim 2020 Cumartesi 19:13
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 37milyon 139 bini aştı10 Ekim 2020 Cumartesi 13:46
  • Hıncal Uluç: Cumhurbaşkanı'nın özel yasağına rağmen devletin burnunun dibinde sigara tüttürüyorlar10 Ekim 2020 Cumartesi 13:10
  • KTÜ'lü profesör en etkin koronavirüs bulaşma şeklini anlatıp "Yapmayın" dedi10 Ekim 2020 Cumartesi 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti