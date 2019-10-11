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Göz muayenesi kaç yılda bir yapılmalı? Hasta olmayı beklemeyin!

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Yılda bir kere mutlaka göz muayenesi yapılması gerekiyor göz sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri derledik!
Göz muayenesi kaç yılda bir yapılmalı? Hasta olmayı beklemeyin!

Duyu organları arasında önemli bir göreve sahip olan görme yetisini sağlayan gözlerimizin sağlığı için yılda bir kere mutlaka göz muayenesi yapılması gerektiğini söyleyen Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, düzenli göz muayenelerinin kazanımları ve ihmal edildiğinde oluşabilecek sonuçlar ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Göz sağlığını korumak için 

Tüm duyu organları arasında en büyük öneme sahip olan gözler, çevreyi algılamak için kullandığımız en önemli araçlar. Çevre ile etkileşimlerin %80’inden sorumlu olan gözlerin, düzenli göz muayeneleri ile korunabileceğini belirten 

Muayene İçin Birşey Olmasını Beklemeyin!

Gözlerimiz, etrafımızdaki dünyayı algılama konusunda, farkında olmasak dahi en büyük rolü üstlenen organlarımızdır. Gözlerde oluşabilecek ve zamanında teşhis konulup tedaviye yönlendirilmeyen tüm rahatsızlıklar, günlük fonksiyonlarda aksamalara sebep olmanın yanı sıra, yaşam kalitesini de ciddi anlamda olumsuz etkileyebilecek sonuçlar oluşmasına yol açıyor. Ne yazık ki, genellikle kişinin yaşam kalitesi etkilenmeye başlayana kadar göz muayeneleri akla gelmiyor.

Farkında olunmayan pek çok göz problemi, görme kabiliyetini ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle glokom gibi herkeste oluşma potansiyeline sahip ve ileri seviyelere gelene kadar belirtileri zor tespit edilen hastalıklara karşı, düzenli göz muayenelerini gerçekleştirmesi görme kabiliyetinin muhafaza edilmesi açısından çok büyük önem taşıyor.

Görme Kaybı Körlüğün Bir Numaralı Sebepleri Arasında!

Gerekli önlemler alınmaz ise, gözleri ve görme duyusunu tehdit eden pek çok ciddi rahatsızlık bulunuyor. Tüm dünyada görme kayıplarının en önemli sebepleri arasında zamanında müdahale edilmeyen kırma kusurları, glokom, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve diyabetik retinopati bulunuyor. Tüm bu rahatsızlıkların görme kabiliyetinde oluşturabileceği olumsuz etkileri önlemek için, düzenli göz muayeneleri ile erken teşhis ve müdahale edilmesi gerekiyor. Özellikle glokom gibi, ancak belli bir seviyede ilerledikten sonra belirtileri fark edilebilen hastalıkların önlenmesi için tek önlem, hastaların en az yılda bir gerçekleştirilecek periyodik muayeneleri gerçekleştirmeleridir.

Görme Kaybına Dikkat!

Özellikle çocuklar, düzenli olarak araç kullananlar, yaşlı vatandaşlar ve çalışanların yaşayacakları görme problemleri, büyük önem taşıyor. Çocukluk dönemindeki görme kayıpları ve problemleri, akademik başarısızlık, davranış bozuklukları ve sorunlu bir yetişkinlik hayatına varabilecek ciddi sorunların temelinde yatan sebep olabilir.

Görme problemleri, yaşam kalitesinde yarattığı tahribata ek olarak iş gücüne mensup kişilerde direkt, yaşlı vatandaşlarda ise dolaylı olarak ciddi ekonomik kayıplara da yol açabiliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı, herkesi göz muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmeye ve göz sağlıklarını güvence altına almaya davet ediyoruz.

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