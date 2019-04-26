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Gözler çıkacak kararlarda: 10.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor

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Bugün sabah 10.30 başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor.
Gözler çıkacak kararlarda: 10.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor

Sabah saat 10.30'da bürokratların da katılımıyla başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı halen devam ediyor.

Sabah 10.30'da başlayan toplantıdan bakanlık bürokratlarının ayrıldığı gözlemlenirken bakanlar düzeyinde toplantı devam ediyor.

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu dün de 5 saatlik bir toplantı gerçekleştirmişti. Bugünkü toplantıya DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu da katıldı.

Bügünkü toplantıda gelir artırıcı önlemler ve kamu alacaklarının görüşüldüğü gelen bilgiler arasında.

 

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