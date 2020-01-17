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Grip aşısı karaborsaya düştü, salgın patladı

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Halk sağlığı uzmanları, "Aşılar zamanında yapıldığında salgını önler" diyor
Grip aşısı karaborsaya düştü, salgın patladı

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 200 bin grip aşısı ithal edilirken bu sayı 2019 yılında 1 milyon 220 bine düştü. Türkiye’de grip salgını patlarken halk sağlığı uzmanları, gribin bu kadar büyük bir salgına dönüşme sebebini ‘grip aşısının zamanında ve yeterli miktarda gelmemesi’ olarak açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağır seyirli ve ölümcül olabilen gripten korunmanın en etkili yolunu aşılanmak olarak açıklıyor. Ancak geçen yıl sağlık çalışanları başta olmak üzere çok sayıda risk grubundaki insan aşıya ulaşamadı. Sağlık Bakanlığı ise 4,5 milyonu KOAH’lı insanın yaşadığı ülke için 500 bin aşının geleceğini ‘müjde’ olarak duyurdu.

 

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, halk sağlığı uzmanları eylül ve ekim aylarında grip aşısı ancak ‘karaborsada’ bulunabildiğinden risk grubundakilerin zamanında aşılanmadığını belirtti. Aşılanmanın çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden uzmanlar, “Aşılar zamanında yapıldığında salgını önler” dedi.

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