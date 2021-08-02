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Güçlü bağışıklığın püf noktaları

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Vücut direncini artırmada dengeli beslenmenin önemi büyük…Yani bağışıklık sistemini güçlü tutmak için fazla yemek değil yeterli, çeşitli ve renkli beslenmek gerekir.
Güçlü bağışıklığın püf noktaları

MEYVE VE SEBZE

Günde 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze olmak üzere en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ilk maddesi ve en önemli maddesidir. Meyve ve sebzenin vücuda yararları farklıdır. Bu nedenle çeşitli beslenmek önemlidir. Güçlü bir bağışıklık için gerekli olan antioksidan ve vitamin deposu olan mevsim meyve ve sebzelerini düzenli tüketmeye özen gösterin.

SU OLMAZSA OLMAZ

Güçlü bir bağışıklık sistemi için su olmazsa olmazdır. Tüm vücut sistemlerinin çalışması için su gereklidir Su; toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize taşınmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Günde yaklaşık 10-12 bardak su tüketmelisiniz. Fakat vücudun ihtiyacı olan su miktarı kiloya göre değişiklik göstermektedir. Su hesabını kilo başına 30 ml olarak da düşünebilirsiniz. (60 kilo olan biri için 60 x 30 ml =1800 ml)

BAHARAT

Zerdeçal, kurkumin içermektedir. Kurkumin antioksidan ve antienflamatuar etkilere sahiptir. Bu nedenle, zerdeçal tüketmek kişinin bağışıklık cevabını artırabilmektedir. Özellikle karabiber ve zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde faydalıdır. Zencefil antienflamatuar ve antioksidatif özelliklere sahip olduğundan zencefil tüketmek kişinin bağışıklık cevabını artırabilmektedir. Kekik, karabiber, tarçın, pul biber de bağışıklık artırıcı baharatlar arasında sayılmaktadır.

KURUYEMİŞ

Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, ay çekirdeği, kuru baklagiller E vitamini zenginidir. E vitamini güçlü bir antioksidan olup vücut bağışıklığını artırmaktadır.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Cevizde, keten tohumunda, avokadoda, sebzelerden semizotunda ve özellikle soğuk deniz balıklarında bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri; bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle haftada 2-3 gün balık tüketimi önerilir.

PROBİYOTİK

İçerdikleri probiyotikler sayesinde kefir ve ev yoğurdu bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli probiyotik tüketimi kişinin bağışıklık cevabını artırır.

SAĞLIK DEPOSU TARİF

Soğuk Kefir Çorbası

■ 1,5 çay bardağı aşurelik buğday

■ 1 çay bardağı nohut

■ 2 su bardağı kefir

■ Tuz

■ Kuru Nane

Yapılışı: Kefirin içine haşlanmış aşurelik buğday ve haşlanmış nohut katılarak nane ile servis edilir. İçerdiği probiyotikler sayesinde kefirin bağışıklık güçlendiren etkisi çok belirgindir. Nohut; bitkisel protein olup fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, selenyum ve C, E, K ve A vitaminleri için iyi bir kaynaktır. Bu nedenle nohut bağışıklık sistemini güçlendirir.

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