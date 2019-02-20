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Gümrüksüz mal tasarrufu

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Gümrüksüz mal tasarrufu
Gümrüksüz mal tasarrufu

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
Dün saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da E.O.(E-36)’nun tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 10 karton sigara tespit edildi.

Bahse konu sigaralar emare olarak alınarak konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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