GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
Dün saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da E.O.(E-36)’nun tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 10 karton sigara tespit edildi.
Bahse konu sigaralar emare olarak alınarak konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
Dün saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da E.O.(E-36)’nun tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 10 karton sigara tespit edildi.
Bahse konu sigaralar emare olarak alınarak konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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