  • BIST 6.368,35
  • Altın 1645.004
  • Dolar 26.1252
  • Euro 29.3108
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Güneş'i odaya sığdırmak: Dünyanın en büyük nükleer füzyon roket motoru inşa ediliyor

»
Nükleer füzyon teknolojisi, hem hız hem de yakıt kullanımı açısından uzay yolculuğunda devrim yaratma potansiyeline sahip. Güneş'e güç veren bu kaynak, Mars'a yolculuk sürelerini yarıya indirebilir veya Satürn'e ve uydularına bir yolculuğun sekiz yerine i
Güneş'i odaya sığdırmak: Dünyanın en büyük nükleer füzyon roket motoru inşa ediliyor

Nükleer füzyon teknolojisi, hem hız hem de yakıt kullanımı açısından uzay yolculuğunda devrim yaratma potansiyeline sahip. Güneş'e güç veren bu kaynak, Mars'a yolculuk sürelerini yarıya indirebilir veya Satürn'e ve uydularına bir yolculuğun sekiz yerine iki yıl sürmesine neden olabilir.

İngiltere merkezli bir start-up olan roket motoru şirketi Pulsar Fusion, şimdiye kadarki en büyük füzyon roket motorunu üretmeye başladı.

Nükleer füzyon teknolojisi inanılmaz derecede heyecan verici, ancak herkes bunun işe yarayacağına ikna olmuyor.

Zira bu teknolojinin çalışması için ultra yüksek sıcaklıklara ve basınçlara ihtiyacı var.

Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki motorun 2027'de ateşlenmeye başlaması planlanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Güneş'i bir roketin içinde kopyalamak kolay değil.

Nükleer füzyon tahrikinin merkezinde, bir elektromanyetik alanın içine hapsedilmiş aşırı sıcak bir plazma var ve bilim adamları bunu istikrarlı ve güvenli bir şekilde nasıl yapacaklarını araştırmaya devam ediyorlar.

Pulsar Fusion CFO'su James Lambert, "Zorluk, süper sıcak plazmayı bir elektromanyetik alan içinde nasıl tutacağınızı ve sınırlandıracağınızı öğrenmek" diyor.

Makine öğrenimi, bu zorlayıcı hava kutusunu haritalandırmayı biraz kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Pulsar Fusion, plazmanın nasıl davranacağını daha iyi tahmin etmek ve daha hassas bir şekilde nasıl kontrol edilebileceğini öğrenmek için süper bilgisayar algoritmaları kullanmak üzere ABD'deki Princeton Satellite Systems ile ortaklık kurdu .

Bilim adamları her şeyin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayabilirlerse, oda birkaç yüz milyon dereceye ulaşacak ve bu da onu Güneş'ten daha sıcak hale getirecek.

Serbest bırakılan fazla enerji, potansiyel olarak saatte 804 bin 672 kilometre roket hızı sağlayabilir.

Burada bahsettiğimiz belirli motor türü, yüklü parçacıkların elektriğe dönüşmek yerine doğrudan itme kuvveti oluşturduğu Doğrudan Füzyon Tahriki (DFD).

Diğer seçeneklerden daha verimli ve atomik izotoplarla çalıştırıldığı için çok büyük bir yakıt yüküne ihtiyaç duymaz.

Nükleer füzyon, gezegenlere gidiş-dönüş seferlerini çok daha kısa hale getirmenin yanı sıra, Dünya'daki yaşam için neredeyse sınırsız, temiz enerji sağlamayı da vaat ediyor .

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toyota’nın yeni pili, benzinli otomobilin sonunu getirebilir11 Temmuz 2023 Salı 21:33
  • Meta, Twitter benzeri uygulaması Threads’de yenilemeler yapmaya hazırlanıyor11 Temmuz 2023 Salı 09:59
  • Yapay zeka, yeni eğitim döneminde YDÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitmen olarak ders başı yapacak!09 Temmuz 2023 Pazar 12:12
  • Stuart Russell: “Yapay zeka öğretmenlerin yerini alacak”09 Temmuz 2023 Pazar 09:26
  • Uçtan uca şifreleme: Büyük teknoloji şirketleri insanların mesajlarını okuyabilmeli mi?08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:01
  • Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:59
  • NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bilinen "en yaşlı süper kütleli kara deliği" görüntüledi07 Temmuz 2023 Cuma 19:54
  • Google, tüm verileri yapay zekâya sunacak06 Temmuz 2023 Perşembe 14:58
  • Yeni Airpods’lar ateş ölçüp işitme testi yapacak04 Temmuz 2023 Salı 18:08
  • Apple’ın Mac monitörü için yeni planları var04 Temmuz 2023 Salı 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti