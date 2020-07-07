Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 200 Bini Geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 971 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 971 artışla 205 bin 721'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 864 bin 111 test yapıldı. Son 24 saatte 111 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 310'a yükseldi. Kovid-19 vakalarından 97 bin 848'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.