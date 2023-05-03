Güney Kıbrıs Hükümeti göçmenler için oluşturulan fona el koymaya çalışıyor

Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün, Meclis Göçmenler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, söz konusu fonun oluşturulması için yapılacak eylemlerden elde edilecek gelirin, Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu’nun batık kredilerinin ödenmesi için kullanılmasını önerdiğini yazdı.
Gazete, Keravnos’un bu önerisinin tepkilere neden olduğunu kaydederek, Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Göçmenler Birliği Başkanı Hristos Aleku ve Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu Başkanı Akis Puros’un, bu öneriyle göçmenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmalarının kolaylaştırıldığını ve Nikos Hristodulidis’in seçim öncesi verdiği sözlerin tutulmadığını dile getirdiklerini belirtti.
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