  • BIST 4.494,13
  • Altın 1262.287
  • Dolar 19.4691
  • Euro 21.5328
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Güney Kıbrıs Hükümeti göçmenler için oluşturulan fona el koymaya çalışıyor

» »
Güney Kıbrıs Hükümeti’nin, göçmenlerin desteklenmesi ve mallarını kullanım kaybından doğan tazminat haklarının karşılanabilmesi için oluşturulan fona el koymaya çalıştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Hükümeti göçmenler için oluşturulan fona el koymaya çalışıyor

Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün, Meclis Göçmenler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, söz konusu fonun oluşturulması için yapılacak eylemlerden elde edilecek gelirin, Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu’nun batık kredilerinin ödenmesi için kullanılmasını önerdiğini yazdı.

Gazete, Keravnos’un bu önerisinin tepkilere neden olduğunu kaydederek, Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Göçmenler Birliği Başkanı Hristos Aleku ve Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu Başkanı Akis Puros’un, bu öneriyle göçmenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmalarının kolaylaştırıldığını ve Nikos Hristodulidis’in seçim öncesi verdiği sözlerin tutulmadığını dile getirdiklerini belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta İsveçli turist feci şekilde can verdi01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:43
  • Konstantinos Yoannu: Geçmişte yapılan hata ve ihmaller ülkenin adı karaladı30 Nisan 2023 Pazar 19:13
  • Rum yönetimi Türkiye’nin seçim sonrası gerilim planladığına inanıyor30 Nisan 2023 Pazar 16:33
  • Annita Dimitriu: DİSİ muhalefet görevi yapacak30 Nisan 2023 Pazar 15:48
  • Hristodulidis Forbes dergisine röportaj verdi30 Nisan 2023 Pazar 15:25
  • Trodos dağlarına kar yağdı30 Nisan 2023 Pazar 09:26
  • Güney’de 27 bin çocuk fakirlik sınırı altında yaşıyor29 Nisan 2023 Cumartesi 18:10
  • Yeni Bakış’ın haberi Güney’i alarma geçirdi…29 Nisan 2023 Cumartesi 17:52
  • Güney Kıbrıs siyasi sığınma başvurularının yüzde 75’ini reddetti29 Nisan 2023 Cumartesi 16:36
  • Rum tarafında, kamuda siber güvenlik iki kişiye emanet29 Nisan 2023 Cumartesi 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti