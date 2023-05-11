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Güney Kıbrıs Schengen Bilgi Sistemi’nin yürürlüğe girmesi için yasal çerçeve hazırlıyor

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Güney Kıbrıs Meclisi’nin Schengen Bilgi Sistemi’nin yürürlüğe girmesi için yasal çerçeve hazırladığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Schengen Bilgi Sistemi’nin yürürlüğe girmesi için yasal çerçeve hazırlıyor

Alithia gazetesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından yasaların uygulanması ve sınır güvenliği gibi konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması için oluşturulan haber alma ağı Schengen Bilgi Sistemi’nin (SIS) polis iş birliği, yargı iş birliği ve Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine iadesi doğrultusunda kullanılacağını yazdı.

Gazete, Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Nikos Tornaridis’in komite toplantısının ardından yaptığı açıklamada, teknokratlar tarafından konuyla ilgili görüşler belirtildiğini ve konunun Meclis’e yeniden gönderilmesiyle birlikte, Hükümet’in siyasi temsilcilerinin de katılımıyla üst düzey öneme sahip meselelerin tartışılacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Tornaridis, Schnegen sisteminin uygulanmasının Kıbrıs sorununda yaratabileceği problemlerden de bahsederek, kendilerinin asla “ateşkes hattının sınır olduğunu” söylemelerinin veya bunun dillendirilmesine müsamaha göstermelerinin söz konusu olmayacağını belirtti.

Öte yandan AKEL Milletvekili Aristos Damianu ise, bu konunun siyasi bir konu olduğunu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili boyutları bulunduğunu dile getirerek, AKEL’in dünkü toplantıda konuyla ilgili soru sormaktan kaçındığını söyledi.

AKEL’in, bir sonraki toplantıya İçişleri ve Adalet Bakanlıkları’ndan yetkililerin çağrılmasını istediğini kaydeden Damianu, ancak o zaman bu yasal inisiyatifi değerlendirebileceklerini belirtti.

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