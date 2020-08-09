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Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Covid-19 vakası

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Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Covid-19 vakası

Güney'de bugün 2919 test yapıldığı ve 9 yeni koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2919 yeni test yapıldığı ve 9 yeni Koronavirüs (Covid-19) pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu. 

Açıklamada, 9 vakadan 5'inin, diğer pozitif vakaların temaslıları olduğu belirtildi. 

Güney'de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 1242'ye yükselmiş oldu. 

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