Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Covid-19 vakası

Güney'de bugün 2919 test yapıldığı ve 9 yeni koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2919 yeni test yapıldığı ve 9 yeni Koronavirüs (Covid-19) pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, 9 vakadan 5'inin, diğer pozitif vakaların temaslıları olduğu belirtildi.
Güney'de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 1242'ye yükselmiş oldu.
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