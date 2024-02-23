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Güney Kıbrıs’ta doğum izni 18 haftadan 22 haftaya çıkarılıyor

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Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulunun, doğum iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkaran kararı onayladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta doğum izni 18 haftadan 22 haftaya çıkarılıyor

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulunun, doğum iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkaran kararı onayladığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yiannis Panayotu, doğum izninin artırılmasıyla, yıllık bazda yaklaşık 5 bin genç annenin bundan faydalanabileceğini söyledi.

Panayotu, bunun ekonomik maliyetinin Sosyal Sigortalar Fonunun olanaklarına yanıt verdiğini de belirtti.

Panayotu, ilgili karar ne kadar hızlı bir şekilde meclisten geçerse doğuran veya doğum izninde olan anneler için bunun o kadar iyi olacağını söyledi.

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