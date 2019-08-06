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Güney Kıbrıs’ta iki Nil Virüsü vakası tespit edildi

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Güney Kıbrıs’ta, teyit edilmiş iki Batı Nil Virüsü vakası bulunduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta iki Nil Virüsü vakası tespit edildi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü vakalarının görülmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların teyakkuza geçtiğini yazdı.

Gazete, bu çerçevede Rum Sağlık Bakanlığı’nın, bugün, Batı Nil virüsü vakalarının Güney Lefkoşa’da görülmesi nedeniyle, şehrin geniş bölgesindeki tüm belediyelerin temsilcileriyle bir toplantı yapacağını belirtti. 

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, doktorlara, Bulaşıcı Hastalıklar Gözetim Birimi’nin, gecikmeden derhal bilgilendirmesi çağrısında bulunduğu bir genelge gönderdiğini yazdı.

Gazete, haberinde, vatandaşların alması gereken tedbirlerin yanı sıra Batı Nil virüsünün belirtilerine de yer verdi.

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