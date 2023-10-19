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Güney Kıbrıs’ta mobil trafik kamerasına ateş açıldı

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Güney Kıbrıs’ta Xylofagou – Avgorou yolunda park halindeki bir mobil trafik kamerası aracına iki el ateş edildi.
Güney Kıbrıs’ta mobil trafik kamerasına ateş açıldı

Güney Kıbrıs’ta Xylofagou – Avgorou yolunda dün saat 21.00 sıralarında, park halindeki bir mobil trafik kamerası aracına iki el ateş edildi.

Cyprus Mail’de yer alan haberde, bir sürücün olay anına tanık olduğunu ve mobil trafik kamerası aracına isabet eden kurşunları gördüğünü söyledi.

Rum polisinin olay yerindeki incelemelerine göre ise, araca 100 metreden fazla mesafeden pompalı tüfekle ateş edildiği belirlendi. Açılan ateş sonucu araçta hafif hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Gazimağusa CID ise olayı araştırıyor.

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