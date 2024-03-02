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Güney Kıbrıs’ta sosyal güven düzeyi düşük

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Avrupa Sosyal Araştırması tarafından yapılan ve “Kıbrıs Üniversitesi”nce dün açıklanan araştırmada, Güney Kıbrıs’ta sosyal güven düzeyinin çok düşük olduğu sonucu ortaya çıktı.
Güney Kıbrıs’ta sosyal güven düzeyi düşük

Avrupa Sosyal Araştırması tarafından yapılan ve “Kıbrıs Üniversitesi”nce dün açıklanan araştırmada, Güney Kıbrıs’ta sosyal güven düzeyinin çok düşük olduğu sonucu ortaya çıktı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Rumların yüzde 64,30’u “insanlarla ilişkilerimizde temkinli olmalıyız””, yüzde 55,7’si “çoğu insan, fırsat bulsa, bizi istismar eder” ve yüzde 66,7’si “başkaları daha çok kendilerini umursar” düşüncesine sahip. Bu cevapların, yıldan yıla kötüleşen bir sosyal güven duygusu düşüklüğünü gösterdiğine dikkat çekildi.

Kurumlara duyulan güvenin sıfır ile 10 arasında puanlanması istenen araştırmadan polis ortalama 4,45, adalet 4,39, Birleşmiş Milletler 3,64, Avrupa Parlamentosu 3,56, siyasiler 2,02 ve siyasi partiler 1,96 puan aldı.

Bu rakamların kurumlara olan güvenin çok düşük olduğunu gösterdiği, Rumlardan en çok güven puanı alanların ise 6,79 ile bilim insanları olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta popülizm ve anti demokratik partilerin etkisinin yükselme tehlikesine ve rakamların, iç siyasi süreçlerde bir itibarsızlaştırma eğilimini gösterdiğine dikkat çekilen araştırmada, Avrupa organlarına karşı ihtiyatlılık, Avrupa’ya ve faaliyetlerine yönelik inançsızlık ve kuşku göstergesi olduğuna işaret edildi. Böyle bir tavrın Avrupa politikalarının uygulanmasını ve dolayısıyla Avrupa ailesi içinde uyumla birlikte var oluşu engellediği uyarısı yapıldı.

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