Güney Kıbrıs'ta toplam 6 vaka

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde dört kişide koronavirüs için yapılan testte, testin pozitif çıktığı ve vaka sayısının toplam altıya çıktığını açıkladı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde dört kişide koronavirüs için yapılan testte, testin pozitif çıktığı ve vaka sayısının toplam altıya çıktığını açıkladı.

In-Cyprus’tan çevrilen habere göre, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre dört kişide yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün gece İngiltere’den gelen ve Larnaka Havaalanı’nın sağlık odasında bulunan termal kameralar tarafından yüksek bir sıcaklığa sahip olduğu tespit edilen iki kişi, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde özel olarak uyarlanmış tesislere nakledildi ve tedavi altına alındı.

Limasol Genel Hastanesi’ndeki özel olarak uyarlanmış tesislere kaldırılan ve ateşi yükselmesinin ardından yetkililerle temasa geçen bir kişide de virüs testi pozitif çıktı.

Son olarak, yine Limasol’da bir kişinin evinde kendini tecrit etmeye başladığı ve vakanın koronavirüs olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, onaylanmış dört vakanın izlenmeye başlandığını ve gerekli testleri yapmak için numune alınacağını da belirtti.