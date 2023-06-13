Güney Kıbrıs’taki sivil savunma sığınakları kaderine terk edildi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı tarafından 90’lı yıllarda oluşturulan, ancak artık Sivil Savunma sorumluluk bölgesi içinde yer almayıp İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan sığınakların düzenli olarak, gönüllüler ve sivil savunma personeli tarafından kaymakamlıklara bilgi vermek amacıyla denetlendiğini; ancak buralara hiçbir müdahale yapılamadığını yazdı.

Gazete, sığınakların sahibiyle sözleşme imzalandığını ve bu bölgelerin bu kişilere ait olmaya devam ettiğini kaydederek, bu kişilerin sözleşme uyarınca, talimat verilmesi halinde 24 saat önceden burayı boşaltarak hazır hale getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs genelinde 2200 civarında sığınak bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı’nın bu sığınakların bakımıyla ilgili sorumluluğu bulunmadığı ifade edildi.