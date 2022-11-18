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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu

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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadası'nın batısından füze fırlatıldığını doğruladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Kişida, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği Kuzey'in "provokatif eylemini" Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi.

"Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleme göz ardı edilemez"

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin "daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine" karşı çıktıklarını ifade etti.

Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerlemenin "göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.

Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi.

Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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