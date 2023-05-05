  • BIST 4.423,45
  • Altın 1278.771
  • Dolar 19.4965
  • Euro 21.5156
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Güneyde 2 bin 404 Yeni Vaka

» »
Güney Kıbrıs’ta 21 Nisan-4 Mayıs döneminde koronavirüsten 10 kişi hayatını kaybederken 2 bin 404 yeni vaka belirlendi.
Güneyde 2 bin 404 Yeni Vaka

“Sigmalive” haber sitesi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak  toplam 82 bin 817 test neticesinde 2 bin 404 yeni vakanın belirlendiğini, yaşları 68-90 arasında olan 10 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu verilere göre, toplam ölü sayısı bin 364’e, vaka sayısı ise 66o bin 854’e yükseldi. Yapılan testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 2.9 oldu.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu anda 2’sinin durumu ciddi olmak üzere 33 kişi koronavirüs tedavisi görüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Meclisi Ticaret Komitesi, kapalı oturumda Yeşil Hat Tüzüğü’nü ele aldı03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:10
  • ABD ve İngilizlerden mesaj: Rus oligarklara yardımcı olan Kıbrıslılar kovuşturulmalı03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:28
  • Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki önemli ziyaretten ilki için Fransa’da03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:50
  • Güney Kıbrıs’ta Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3.803 Mayıs 2023 Çarşamba 14:27
  • Rumlardan, Maraş konusunda şikayet mektubu03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:05
  • Kıbrıs'ta İsveçli turist feci şekilde can verdi01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:43
  • Konstantinos Yoannu: Geçmişte yapılan hata ve ihmaller ülkenin adı karaladı30 Nisan 2023 Pazar 19:13
  • Rum yönetimi Türkiye’nin seçim sonrası gerilim planladığına inanıyor30 Nisan 2023 Pazar 16:33
  • Annita Dimitriu: DİSİ muhalefet görevi yapacak30 Nisan 2023 Pazar 15:48
  • Hristodulidis Forbes dergisine röportaj verdi30 Nisan 2023 Pazar 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti