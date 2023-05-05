Güneyde 2 bin 404 Yeni Vaka

“Sigmalive” haber sitesi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak toplam 82 bin 817 test neticesinde 2 bin 404 yeni vakanın belirlendiğini, yaşları 68-90 arasında olan 10 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu verilere göre, toplam ölü sayısı bin 364’e, vaka sayısı ise 66o bin 854’e yükseldi. Yapılan testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 2.9 oldu.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu anda 2’sinin durumu ciddi olmak üzere 33 kişi koronavirüs tedavisi görüyor.