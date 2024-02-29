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Güney’de iki yılın ardından ilk kez kızamık vakası tespit edildi

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20 aylık bebeğin, kızamık teşhisiyle Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.
Güney’de iki yılın ardından ilk kez kızamık vakası tespit edildi

20 aylık bebeğin, kızamık teşhisiyle Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, iki yıldan sonra ilk kez Güney Kıbrıs’ta kızamık vakası tespit edildiğini ve ailenin, bebeğe kızamık aşısını yaptırmadığını ifade ettiğini yazdı.

Haberde, kızamık aşısının 12-14’üncü aylarda yapılması zorunlu olan bir aşı olduğu ve Güney Kıbrıs’taki çocukların yüzde 95’inin aşılı olduğu kaydedilirken, 2 yıldan sonra ilk defa görülen bu vakanın, sağlık birimlerini harekete geçirdiği ifade edildi.

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