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Güney’de seyyar hız tespit kamerası aracına maskeliler saldırdı, bir kişi yaralandı

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Güney Kıbrıs’ta, Rum polisi hesabına özel şirketler tarafından seyyar hız tespit çalışmalarında kullanılan van araçlardan birine daha saldırıda bulunuldu.
Güney’de seyyar hız tespit kamerası aracına maskeliler saldırdı, bir kişi yaralandı

Haravgi ve diğer gazetelere göre Limasol’da hız tespit çalışması yapan seyyar araca Pazar günü saat 02.20’de yüzlerini maskeyle saklayan ve ellerinde saldırı araçları bulunan 6 kişi tarafından saldırıldı.  

Aracın camını kıran saldırganlar görevi başındaki çalışanı da taş atarak başından yaraladı. Hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi gören ve ardından taburcu edilen çalışan, polise, saldırganların genç olduğu bilgisini verdi.

Rum tarafında seyyar hız tespit çalışması yapan araçlar ve bu araçlarda görev yapan kişiler sıklıkla saldırılara uğruyor.

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